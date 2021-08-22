Психолог назвал способ защитить данные банковской карты от мошенников

Чтобы защититься от банковских мошенников, которые звонят по телефону, нужно помнить об определенных правилах безопасности, заявил в воскресенье, 22 августа, в интервью радио Sputnik врач-психиатр и психолог Александр Федорович.

Он отметил, что умелые мошенники с помощью искусно выстроенного разговора вынуждают потенциальную жертву забыть о правилах безопасности. В связи с этим психолог предлагает при выпуске банковских карт писать на них большими буквами: «Не называйте никому номер карты, и особенно вот этот код». Таким образом, человек задумается, когда возьмет карточку в руки и увидит на ней эту надпись.

Так как таких предупреждений на банковских картах не делают, их можно сделать самостоятельно. Например, наклеить на карту стикер с соответствующей надписью. Это особенно поможет пожилым, которые плохо ориентируются в современных средствах связи и потому уязвимы для злоумышленников, использующих интернет и телефон.

Чтобы уберечь пенсионеров от мошенничества, психолог предлагает запретить сотрудникам банка звонить пожилым людям.

«Из банков не должны звонить пожилым людям, они должны сами идти в банк и там разговаривать. Вот тогда пожилые люди будут защищены. Пока этого нет», — подчеркнул врач.

По мнению Федоровича, если люди в возрасте будут изначально знать, что из банка им позвонить не могут, то и риск оказаться обманутым по телефону окажется минимальным.

6 августа сообщалось, что мошенники научились получать данные банковских карт пользователей с помощью мессенджера Telegram.

С помощью робота-собеседника OTP Bot хакеры вынуждают пользователей отдавать им одноразовые пароли, которые банки высылают клиентам по СМС для аутентификации. Помимо финансовых данных, бот также может похищать пароли и данные для входа в различные сервисы.