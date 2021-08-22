Во Франции магазин не пускают без ковид-сертификата

Во Франции магазин не пускают без ковид-сертификата

2021-08-22 05:06:35

2021-08-22 05:06:35

2021-08-22 05:06:35

2021-08-22 05:06:35

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