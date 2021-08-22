Число жертв урагана «Грейс» в Мексике возросло до восьми, сообщает телеканал «Известия».

Трое жителей штата Веракрус пропали без вести. В регионе введен режим ЧС. 20 муниципалитетов штата оказались в зоне подтоплений. Без электричества остались 560 тыс. человек. 21 августа циклон набрал силу урагана третьей категории.

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