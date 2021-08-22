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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Атлантическом океане

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Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в южной части Атлантического океана, следует из данных Геологической службы США (USGS), опубликованных в воскресенье, 22 августа.

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Изначально магнитуду подземных толчков оценивали в 7,1.

Сейсмическая гроза произошла в районе Южных Сандвичевых островов. Её эпицентр располагался на глубине 10 км.

При этом ближайший населенный пункт находится примерно в 2,4 тыс. км от эпицентра землетрясения.

Согласно расчетам национального центра предупреждения о цунами (НЦПЦ), нет опасности возникновения этого природного явления для восточного побережья США, Канады и Мексиканского залива.

18 августа землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в районе островов Вануату в Атлантическом океане. Была объявлена угроза цунами.

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