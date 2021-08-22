Французский супермаркет нанял вышибалу для проверки COVID-паспортов

Супермаркет во Франции обзавелся вышибалой, который на входе контролирует, чтобы в здание торговой точки не попали граждане без санитарных паспортов.

В Сети появилось видео, на котором крупный мужчина не пускает жителей без этих документов в магазин.

После того как женщина настойчиво пытается прорваться в продуктовый, «вышибала» начинает ее грубо толкать. Разнять конфликтующие стороны пытается другой мужчина.

Другие желающие попасть в супермаркет без COVID-паспортов также пытались вступить в словесный конфликт с сотрудником магазина, однако он остался непреклонен.

20 августа очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором охрана одного из супермаркетов, расположенных во французском городе По, не дает разгневанным покупателям войти в магазин без санитарных паспортов.

Также французы распространили в Сети еще один ролик, на котором покупатели в знак протеста против обязательного предъявления санитарного пропуска блокируют вход в супермаркет тележками, скандируют «Свобода!» и аплодируют.

5 августа Конституционный совет Франции расширил область действия санитарного пропуска на заведения общепита и торговые центры. Пропуск свидетельствует о прохождении вакцинации или об отрицательном результате теста на COVID-19.

Согласно закону Франции, люди, которые входят в бар или ресторан без сертификата, могут получить шесть месяцев тюремного заключения. Владельцам бизнеса за нарушение обязательства грозит один год тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.

Из-за ужесточения мер по распространению коронавируса французскими властями в ряде городов проходят акции протеста. Силовики в ответ на нападения применяют спецсредства, задействуют водометы и слезоточивый газ.