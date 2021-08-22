Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Рогозин сообщил о штатной работе ракеты «Союз» при запуске
Мир
В раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Спорт
Российские хоккеистки обыграли швейцарок на старте ЧМ-2021
Общество
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться от COVID-19 до осени
Мир
Сотрудничавших с США афганцев доставят на военные базы Испании
Экономика
Хуснуллин счел необходимым привлечь еще 1 трлн рублей на развитие Крыма
Мир
Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Мир
Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам
Авто
Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра
Сюжет:

Французский супермаркет нанял вышибалу для проверки COVID-паспортов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супермаркет во Франции обзавелся вышибалой, который на входе контролирует, чтобы в здание торговой точки не попали граждане без санитарных паспортов.

Замок с QR-кодом: парижские кафе закрылись для противников вакцин
Почему Франция ввела санитарные пропуска в заведения общепита

В Сети появилось видео, на котором крупный мужчина не пускает жителей без этих документов в магазин.

После того как женщина настойчиво пытается прорваться в продуктовый, «вышибала» начинает ее грубо толкать. Разнять конфликтующие стороны пытается другой мужчина.

Другие желающие попасть в супермаркет без COVID-паспортов также пытались вступить в словесный конфликт с сотрудником магазина, однако он остался непреклонен.

20 августа очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором охрана одного из супермаркетов, расположенных во французском городе По, не дает разгневанным покупателям войти в магазин без санитарных паспортов.

Также французы распространили в Сети еще один ролик, на котором покупатели в знак протеста против обязательного предъявления санитарного пропуска блокируют вход в супермаркет тележками, скандируют «Свобода!» и аплодируют.

5 августа Конституционный совет Франции расширил область действия санитарного пропуска на заведения общепита и торговые центры. Пропуск свидетельствует о прохождении вакцинации или об отрицательном результате теста на COVID-19.

Согласно закону Франции, люди, которые входят в бар или ресторан без сертификата, могут получить шесть месяцев тюремного заключения. Владельцам бизнеса за нарушение обязательства грозит один год тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.

Из-за ужесточения мер по распространению коронавируса французскими властями в ряде городов проходят акции протеста. Силовики в ответ на нападения применяют спецсредства, задействуют водометы и слезоточивый газ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021