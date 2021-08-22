Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Рогозин сообщил о штатной работе ракеты «Союз» при запуске
Мир
В раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины
Спорт
Российские хоккеистки обыграли швейцарок на старте ЧМ-2021
Общество
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться от COVID-19 до осени
Мир
Сотрудничавших с США афганцев доставят на военные базы Испании
Экономика
Хуснуллин счел необходимым привлечь еще 1 трлн рублей на развитие Крыма
Мир
Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме
Мир
Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам
Авто
Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра

В раде возмутились поздравлением США ко Дню независимости Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал поздравление посольства США в Киеве с 30-й годовщиной независимости Украины.

Политик назвал выложенную в Instagram песню на украинском языке позором. На опубликованном видео сотрудники дипмиссии посольства исполнили песню «Мой друг» группы Kozak System «в честь дружбы между народом Украины и США».

В сообщении ведомства подчеркивалось, что США «твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание».

Не забытое старое: почему Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины
Чем может обернуться для Киева обращение Москвы в Страсбургский суд

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали: за 20 лет оккупации Афганистану на разграбление дали $3 трлн, а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) спели всего лишь песенку. Это какой-то позор!» — написал Рабинович в Facebook 21 августа.

Ранее в тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов расценил введенные против него Россией санкции как подарок ко Дню независимости страны.

20 августа бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США. По его словам, Вашингтон не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан», а Киев якобы уже «выиграл в борьбе с РФ». Однако сделать украинскую страну частью Запада пока не удалось, добавил политик.

При этом депутат Государственной думы Дмитрий Белик отметил, что Украине не стоит рассчитывать на помощь США в противодействии России.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021