Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал поздравление посольства США в Киеве с 30-й годовщиной независимости Украины.

Политик назвал выложенную в Instagram песню на украинском языке позором. На опубликованном видео сотрудники дипмиссии посольства исполнили песню «Мой друг» группы Kozak System «в честь дружбы между народом Украины и США».

В сообщении ведомства подчеркивалось, что США «твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание».

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали: за 20 лет оккупации Афганистану на разграбление дали $3 трлн, а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) спели всего лишь песенку. Это какой-то позор!» — написал Рабинович в Facebook 21 августа.

Ранее в тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов расценил введенные против него Россией санкции как подарок ко Дню независимости страны.

20 августа бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «остановить» Россию можно только при помощи США. По его словам, Вашингтон не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан», а Киев якобы уже «выиграл в борьбе с РФ». Однако сделать украинскую страну частью Запада пока не удалось, добавил политик.

При этом депутат Государственной думы Дмитрий Белик отметил, что Украине не стоит рассчитывать на помощь США в противодействии России.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.