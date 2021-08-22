В Хьюстоне мужчина ранил жену и взял в заложники своих детей

Полиция города Хьюстон в штате Техас, США, вызвала спецназ и переговорщиков по делу о захвате заложников в дом на 6300 Belmark Street.

Сообщается, что мужчина выстрелил жене в ногу, и теперь он держит четверых своих детей под прицелом.

По данным Fox26, с мужчиной ведутся переговоры.

«Несколько сотрудников правоохранительных органов работают в опасной ситуации на юго-востоке Хьюстона, где человек забаррикадировался в доме с детьми», — информирует издание.

Полиция Хьюстона сообщила в Twitter, что женщину с ранениями доставили в больницу.

4 августа сообщалось, что мужчине, который угрожал 4 августа взорвать кабинет министров Украины, проведут психиатрическую экспертизу.