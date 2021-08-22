Звезда ПМЭФ краб Юрий вернулся домой в Териберку

Неофициальный символ Петербургского международного экономического форума 2021 года краб Юрий вернулся домой в село Териберка Мурманской области и примет участие в фестивале. Об этом сообщила в субботу, 21 августа, пресс-служба регионального министерства информационной политики.

«Десятиногому северянину уготована еще одна почетная миссия — он принимает участие в VI международном арктическом фестивале «Териберка». <…> По окончании «Териберки» Юрий будет выпущен в родную стихию», — говорится в сообщении.

В настоящее время Юрий находится в аквариуме в териберкском ресторане «Сияние Севера». На фестивале с ним сможет сфотографироваться любой желающий посетитель заведения.

Как отметили участники Петербургского международного экономического форума, фото с крабом приносит удачу.

ПМЭФ-2021 стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Форум состоялся в традиционном формате с использованием современных цифровых технологий. В нем приняли участие президент России Владимир Путин и другие мировые лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества.

За четыре дня работы площадку форума посетили свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, при этом 5 тыс. из них — представители российских и иностранных компаний и 1,5 тыс. — руководители.

На площадках работали представители более тысячи организаций СМИ из 46 стран.