Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Ингушетии

В Ингушетии три человека, включая ребенка, пострадали при столкновении трех автомобилей, сообщается 21 августа на сайте регионального главка МЧС.

Авария произошла вечером в субботу на федеральной трассе «Кавказ» в Сунженском районе. Там столкнулись КамАЗ, Ford Focus и Toyota Camry.

«В результате дорожно-транспортного происшествия имеется трое пострадавших, среди них один ребенок», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что раненые были госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу. Их состояние не уточняется.

Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в тот же день автомобиль и грузовик столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе станции метро «Лесопарковая». Из-за аварии было затруднено движение в сторону улицы Профсоюзной на протяжении 4,5 км.