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Хуснуллин счел необходимым привлечь еще 1 трлн рублей на развитие Крыма

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Нужно привлечь в Крым около 1 трлн рублей, чтобы развитие полуострова вышло на более высокий уровень, сообщил в субботу, 21 августа, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

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«Сейчас нужно создать условия для бизнеса, чтобы еще порядка триллиона пришло частных инвестиций. Тогда Крым будет развиваться на совершенно другом уровне», — высказался Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам вице-премьера, требуется реализовать федеральную целевую программу социально-экономического развития региона. Он также счел инфраструктуру Крыма очень богатой и разнообразной, отметив, что создаются все условия для привлечения инвестиций на полуостров.

«У меня никакого сомнения нет, что Крым — это жемчужина не только нашей страны, но и мира. С точки зрения отдыха, туризма там всё есть. Можешь на море отдыхать, можешь культурно развиваться, в горах гулять, здоровьем заниматься. Я считаю, что у Крыма очень большие перспективы», — подчеркнул Хуснуллин.

17 августа стало известно, что Росавтодор получит 8 млрд рублей на выполнение работ по ремонту автодорожной инфраструктуры в Республике Крым. Это позволит до конца текущего года дополнительно привести в нормативное состояние 254 км автомобильных дорог на территории региона.

26 мая правительство России подписало распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на разработку федеральных межрегиональных схем по туризму в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.

12 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что к 2030 году российские власти намерены добиться значительного увеличения числа поездок граждан по стране. Он добавил, что на строительство в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет суммарно выделено порядка 2,5 трлн рублей. Особенное внимание будет уделено Дальнему Востоку, Крыму и Золотому кольцу, сказал вице-премьер. Туда планируют привлекать средства на развитие инфраструктуры.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других западных стран не признают итоги голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

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