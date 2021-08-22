Глава ДНР посоветовал Украине забыть о возвращении Крыма

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посоветовал Киеву забыть о возвращении Крыма.

Таким образом он отреагировал на проведение 23 августа украинскими властями саммита «Крымская платформа», на котором участники обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом.

Пушилин назвал рассуждения о возвращении Донбасса и Крыма в состав Украины «хотелками» и «выстроенным пиаром».

«О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору, а про Донбасс — осталась, наверное, может быть, сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе», — сказал глава ДНР 21 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа».

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.