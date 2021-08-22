Глава Крыма Аксенов заявил о бессмысленности «Крымской платформы»

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в проведении киевского саммита «Крымская платформа» нет логики и здравого смысла. Об этом он заявил в субботу, 21 августа, в эфире телеканала «Россия 24».

«Что они хотят делать на «Крымской платформе», мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Логики никакой и здравого смысла в этой «Крымской платформе» нет», — подчеркнул Аксенов.

Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа». По ее мнению, участникам мероприятия следует посетить сам полуостров и воочию увидеть все аспекты жизни крымчан — от достижений до трудностей. Но вместо этого страны «намеренно и ангажированно блокируют любые контакты под любым предлогом», а также вводят нелегитимные санкции, которые влияют непосредственно на жителей Крыма.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в саммите «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

Еще в январе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит «Крымской платформы».

Форум украинские власти намерены провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.