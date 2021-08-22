Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур
Общество
Гинцбург допустил создание единой вакцины от COVID-19 и гриппа
Общество
В РФ начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов COVID-19
Мир
Княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая умерла в возрасте 81 года
Общество
«Артек» развернул километровый флаг России
Мир
Глава Крыма назвал Зеленского примерным плательщиком за квартиру
Мир
США заявили об угрозе со стороны ИГ для американцев в Афганистане
Мир
Посол РФ в Афганистане рассказал о просьбе талибов к дипломатам
Авто
Покупку полиса ОСАГО отвязали от обязательного техосмотра
Сюжет:

Глава Крыма Аксенов заявил о бессмысленности «Крымской платформы»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в проведении киевского саммита «Крымская платформа» нет логики и здравого смысла. Об этом он заявил в субботу, 21 августа, в эфире телеканала «Россия 24».

Крымский рост: как Россия продолжит развивать полуостров
В годовщину воссоединения Крыма с РФ Путин рассказал о поддержке полуострова и вызвал Байдена на прямой диалог

«Что они хотят делать на «Крымской платформе», мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Логики никакой и здравого смысла в этой «Крымской платформе» нет», — подчеркнул Аксенов.

Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа». По ее мнению, участникам мероприятия следует посетить сам полуостров и воочию увидеть все аспекты жизни крымчан — от достижений до трудностей. Но вместо этого страны «намеренно и ангажированно блокируют любые контакты под любым предлогом», а также вводят нелегитимные санкции, которые влияют непосредственно на жителей Крыма.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в саммите «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

Еще в январе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит «Крымской платформы».

Форум украинские власти намерены провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021