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Бетономешалка насмерть сбила мотоциклиста в Петербурге

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Автомобиль марки КамАЗ сбил двух мотоциклистов в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, один из них скончался. Об инциденте сообщает 22 августа телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что накануне вечером байкеры на Kawasaki и Honda не успели среагировать на выехавшую перед ними бетономешалку. От удара один байкер погиб на месте, другого госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным 78.ru, КамАЗ разворачивался через двойную сплошную полосу, выезжая с территории новостроек.

Ранее, 20 августа, стало известно, что мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы на Садовом кольце. По информации «Известий», водитель мотоцикла задел разделяющий полосы бордюр и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Chevrolet и Range Rover.

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