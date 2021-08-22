Гинцбург допустил создание единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает возможным создание вакцины, которая защищала бы одновременно от коронавируса и гриппа.

Однако, по его словам, это станет возможным после того, как ученым успешно удастся создать препарат с белками нескольких штаммов COVID-19.

«Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это всё возможно», — цитирует Гинцбурга ТАСС 22 августа.

Ранее он сообщил, что в 2022 году Центр им. Гамалеи может начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Он пояснил, что препарат будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине.

20 августа ученые из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) допустили возможность создания универсальной вакцины широкого спектра действия против всех коронавирусов.

По словам руководителя стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, Заура Шугушева, самое неприятное развитие сценария при наложении сезона гриппа на распространение коронавируса — микс-инфекция, когда человек заражается сразу двумя вирусными агентами.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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