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Француз Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

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Французский легкоатлет Саша Жоя в субботу, 21 августа, установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира среди юниоров в Найроби, сообщает Athletics Weekly.

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Результат 19-летнего спортсмена составил 12,72 секунды. Таким образом, бегун побил свой же рекорд, установленный днем ранее, — 12,93 секунды.

Француз пробежал быстрее взрослого мирового рекорда (12,80), который был установлен еще в 2012 году американцем Арисом Мерриттом. Но из-за разницы в высоте барьеров на юниорских и взрослых соревнованиях рекорд не будет сертифицирован как мировой среди взрослых.

Чемпионат мира среди юниоров до 20 лет проходит с 18 по 22 августа в Кении. На соревнования отправились 23 российских спортсмена, которые выступают в нейтральном статусе.

3 августа норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанции 400 м с барьерами. Вархольм в финале показал время 45,94 секунды. При этом предыдущий рекорд в данной дисциплине также принадлежал Вархольму. Он установил его на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Тогда 25-летний спортсмен пробежал дистанцию за 46,70 секунды.

Еще один мировой рекорд, установленный на Играх, принадлежит венесуэльской легкоатлетке Юлимар Рохас в тройном прыжке. Результат прыжка легкоатлетки составил 15,67 м. Предыдущий рекорд в этом виде спорта был поставлен в 1995 году (15,50 м).

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