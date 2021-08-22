В Госдуме поддержали идею японцев делать топливо из бульона

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Ионин похвалил идею японской транспортной компания Nishida Shoun производить горючее из остатков супа.

«Сегодня весь мир кто во что горазд: ищет какие-то варианты. Я не химик, мне сложно сказать насколько можно ездить на остатках бульона рамен, но если на нем можно, то рано или поздно и на борще мы начнем тоже ездить», — шутливо заметил Ионин.

По его словам, за биотопливом будущее, ведь «лет через 15-20 действующие ресурсы типа нефти и газа станут гораздо менее востребованными, либо уйдут совсем», и нужно искать альтернативные виды горючего.

Зампред комитета Государственной думы по энергетике добавил, что в ряде стран уже приятны концепции, согласно которым к определенным годам должно произойти замещение всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее в августе СМИ сообщали, что президент компании Nishida Shoun Масуми Нисида придумал устройство, которое позволяет отделить жир от бульона, смешивать его с отходами растительного масла, чтобы получить новый вид топлива. Фирма планирует к сентябрю перевести все свои 170 грузовиков на это топливо. Сейчас его использует часть машин.