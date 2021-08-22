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В Госдуме поддержали идею японцев делать топливо из бульона

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В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Государственной думы по энергетике Дмитрий Ионин похвалил идею японской транспортной компания Nishida Shoun производить горючее из остатков супа.

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«Сегодня весь мир кто во что горазд: ищет какие-то варианты. Я не химик, мне сложно сказать насколько можно ездить на остатках бульона рамен, но если на нем можно, то рано или поздно и на борще мы начнем тоже ездить», — шутливо заметил Ионин.

По его словам, за биотопливом будущее, ведь «лет через 15-20 действующие ресурсы типа нефти и газа станут гораздо менее востребованными, либо уйдут совсем», и нужно искать альтернативные виды горючего.

Зампред комитета Государственной думы по энергетике добавил, что в ряде стран уже приятны концепции, согласно которым к определенным годам должно произойти замещение всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее в августе СМИ сообщали, что президент компании Nishida Shoun Масуми Нисида придумал устройство, которое позволяет отделить жир от бульона, смешивать его с отходами растительного масла, чтобы получить новый вид топлива. Фирма планирует к сентябрю перевести все свои 170 грузовиков на это топливо. Сейчас его использует часть машин.

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