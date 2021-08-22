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Журналистка рассказала о недавней кибератаке на Госдеп

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Госдепартамент США примерно две недели назад подвергся кибератаке, сообщила в субботу, 21 августа, журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик в своем Twitter.

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По ее словам, в киберкомандование министерства обороны страны было направило уведомления о возможном серьезном хакерском взломе.

Неизвестно, когда точно было обнаружено нарушение, однако предположительно оно произошло пару недель назад, уточнила журналистка.

«Госдепартамент серьезно относится к ответственности по защите своей информации и постоянно принимает меры по обеспечению защиты данных. По соображениям безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время», — ответили в Госдепе на запрос Хайнрик.

При этом журналистка опубликовала часть отчета комитета сената США по национальной безопасности, из которого следует, что в этом месяце общая оценка информационной безопасности Госудепа была оценена на «D». Это самая низкая возможная оценка, подчеркнула она.

15 июля в Госдепе заявили о готовности предложить до $10 млн за информацию, которая позволит выявить лиц, замешанных в кибератаках против критической инфраструктуры страны и действующих по указанию иностранных правительств.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен, обсуждая внешнюю политику страны с членами конгресса, заявил, что Белый дом работает над созданием международной коалиции для привлечения к ответственности укрывающих хакеров стран.

Ранее несколько американских компаний обвинили Россию в причастности к кибератакам. Так, 2 июля Bloomberg рассказало о кибератаке на международную IT-компанию Kaseya с применением вируса-вымогателя, к которой якобы могут быть причастны российские хакеры.

До этого, 26 июня, американская корпорация по производству программного обеспечения Microsoft зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в России хакерской группировки Nobelium. Москва неоднократно отвергала свою причастность к любым кибератакам.

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