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Украинские пограничники занялись укреплением границы с Россией

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Украинские пограничники в Сумской области начали дополнительно укреплять участок границы с Россией. Об этом 21 августа сообщается на сайте Государственной пограничной службы страны.

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«Пятый пограничный отряд на Сумщине продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинского-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», — указано в материале.

Уточняется, что первоочередная задача созданной в отряде инженерной группы — обустройство противотранспортных рвов на участках госграницы, которые могут подвергнуться угрозе.

На сегодняшний день, согласно информации на сайте, отряд охраняет участок государственной границы с Российской Федерацией протяженностью более 560 км, из которых почти 100 км — реки.

Ранее, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по защите государственной границы страны.

Согласно указу, правительству Украины поручено совместно с органами местного самоуправления в течение шести месяцев провести инвентаризацию земельных участков шириной 30–50 м вдоль линии госграницы по суше, берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема.

30 июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил привести «в боевое соответствие» границы страны.

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