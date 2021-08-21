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Рублев победил Медведева и вышел в финал турнира в Цинциннати

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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева и вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

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Встреча прошла 21 августа и завершилась в трех сетах (2:6, 6:3, 6:3), сообщает «Спорт-Экспресс».

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Рублев выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 10.

Медведев, в свою очередь, сделал восемь подач навылет, три двойные ошибки и трижды взял подачу соперника из семи шансов.

Таким образом, Рублев впервые в карьере обыграл Медведева. Ранее россияне встречались пять раз, и всегда побеждал Даниил в двух сетах.

В финале турнира в Цинциннати Рублев сыграет с победителем полуфинальной пары Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

В настоящий момент Медведев занимает вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Рублев на седьмом месте.

16 августа российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не выступит на турнире в Цинциннати из-за трудностей с получением американской визы.

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