СК проверит данные об отравлении семи детей на сборах в Подмосковье

Следственный комитет приступил к проверке информации об отравлении семи детей в доме отдыха в Одинцово. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Московской области.

По предварительной информации, семеро детей в возрасте от 10 до 13 лет были госпитализированы с болями в животе с территории одного из домов отдыха, расположенных в Одинцовском городском округе, куда они прибыли на сборы по фехтованию.

Детям оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Следователи выехали на место, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 17 августа, следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 12 детей в детском лагере при санатории «Тамиск» в Северной Осетии. Несовершеннолетних госпитализировали с диагнозом «острый инфекционный гастроэнтерит».

10 августа уголовное дело было возбуждено по факту отравления 31 ребенка на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области. Следователи провели осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора. Были изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы.