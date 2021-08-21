Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле

Обстановка в Кабуле остается спокойной восьмые сутки подряд. Об этом сообщил в субботу, 21 августа, российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Восьмые сутки подряд всё хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть», — заверил дипломат.

По словам Жирнова, Москва будет наблюдать за обстановкой в стране при новой власти.

Он также рассказал, что ранее в субботу состоялся визит представителя политического офиса движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в посольство России. Талибы передали представителям власти в Панджшере предложение достичь политического соглашения, указал дипломат.

«Они просили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера следующее: до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения», — добавил Жирнов.

Ранее в этот день представитель радикального движения «Талибан» анонсировал представление новой системы управления Афганистаном. По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

Накануне представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

Два дня назад официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что верховный лидер радикального движения Мулави Хайбатулла Ахундзада приказал освободить политзаключенных из всех тюрем страны.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

Боевики движения «Талибан» вошли в Кабул 15 августа, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, назвав свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни». В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.

Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США начали вывод своих войск в начале мая 2021 года, запланировав завершить операцию до конца августа.