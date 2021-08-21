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Автоэксперт прокомментировал изменение дорожных знаков с 1 сентября

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков 21 августа прокомментировал сообщение о том, что с 1 сентября на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация».

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«Смысл в том, что раньше знак «Фотовидеофиксация» сочетался с другим знаком, например «Ограничение скорости», и действовал перед конкретной камерой», — заявил он в беседе с RT.

Эксперт отметил, что предупреждающие знаки теперь будут ставить не перед каждой камерой, а на участке дороги.

«То есть этот участок дороги может быть длиной 20 км или этот участок дороги может быть целым населенным пунктом какой угодно протяженности. Соответственно, придумали новый знак», — пояснил Кадаков.

По его словам, для водителя нет никакой разницы, какой именно знак будет предупреждать. Поскольку, как он отметил, если поменялся смысл, то поменялся и знак.

Ранее в этот день Госавтоинспекция напомнила российским автомобилистам о том, что с 1 сентября на дорогах останется только обновленная версия знака «Фотовидеофиксация».

Ранее на дорогах устанавливали знак 8.23, теперь на смену ему пришел знак 6.22. Он обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Знаков, предупреждающих о каждом отдельном устройстве в черте города, на дорогах не будет.

В случае с участками дорог вне поселений знак размещают за 150–300 м от начала фиксируемой на камеры территории вместе со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»).

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