В прокуратуре рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в квартире в Москве
Мальчик, пострадавший при взрыве в квартире на Малой Набережной в Москве, находится в реанимации. Об этом сообщает 21 августа столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Он в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — пишет надзорный орган.
По предварительным данным, подросток 14 лет принес в квартиру учебную гранату. Устройство сработало, спровоцировав взрыв, в результате которого мальчик погиб. Вскоре в машине скорой помощи скончался и 44-летний отец школьника.
12-летний брат подростка был доставлен в больницу. Также в квартире находилась женщина, она не пострадала.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления СК работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Расследование продолжается.