Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле
Общество
Пропавшего в Ивановской области мальчика нашли в Москве на вокзале
Спорт
«Зенит» утратил первенство в РПЛ
Наука
Госкомиссия дала разрешение на запуск ракеты «Союз» с Байконура
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
Мир
Захарова заявила о сожалении из-за реакции Запада на отход Киева от Минских соглашений
Авто
Автоэксперт прокомментировал изменение дорожных знаков с 1 сентября
Общество
СК проверит данные об отравлении семи детей на сборах в Подмосковье
Происшествия
В прокуратуре рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в квартире в Москве

В прокуратуре рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в квартире в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мальчик, пострадавший при взрыве в квартире на Малой Набережной в Москве, находится в реанимации. Об этом сообщает 21 августа столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Сильно зажало между сидений»: что известно о взрыве автобуса в Воронеже
Трагедия произошла накануне вечером, в результате погибли как минимум два человека

«Он в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — пишет надзорный орган.

По предварительным данным, подросток 14 лет принес в квартиру учебную гранату. Устройство сработало, спровоцировав взрыв, в результате которого мальчик погиб. Вскоре в машине скорой помощи скончался и 44-летний отец школьника.

12-летний брат подростка был доставлен в больницу. Также в квартире находилась женщина, она не пострадала.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления СК работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Расследование продолжается.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021