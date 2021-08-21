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Головин получил красную карточку в матче чемпионата Франции против «Ланса»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин 21 августа впервые в сезоне вышел в стартовом составе, но на 86-й минуте получил красную карточку за грубый фол против Симона Банзы.

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Как сообщает «Спорт-Экспресс», к этому моменту команда уже играла в меньшинстве после удаления полузащитника Шейха Дукоре на 60-й минуте.

«Монако» проиграл «Лансу» в матче 3-го тура чемпионата Франции. «Ланс» на выезде победил соперника со счетом 2:0.

Это уже вторая прямая красная карточка Головина в матчах за «Монако». Первую он получил в матче сезона-2018/19 с «Лионом» (0:3).

Ранее, 10 августа, «Монако» вышел в раунд плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов после матча со «Спартой». В ходе поединка особенно отличился российский футболист, полузащитник «Монако» Александр Головин, который в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов забил гол. Счет составил 2:0 в пользу «Монако».

10 июля Александр Головин пополнил топ-10 рейтинга лучших игроков российской футбольной сборной на чемпионате Европы по версии статистического портала WhoScored.

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