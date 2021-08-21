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Хлопок произошел в квартире на северо-западе Москвы

Источник рассказал подробности о взрыве в московской квартире

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Взорвавшуюся в московской квартире на Малой Набережной гранату подростки нашли на улице и пытались разобрать вместе с родителями. Об этом 21 августа заявил информированный источник.

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«По предварительным данным, подростки нашли на улице гранату: возможно Ф-1, возможно РГД-5. Принесли домой и вместе с родителем попытались разобрать. Запал гранаты, похожий на УЗРГ-2, сдетонировал», — рассказал собеседник «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в квартире в Москве увеличилось до трех человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления СК работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Расследование продолжается.

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