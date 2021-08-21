Ураган снес крыши домов в одном из сел в Коми

В селе Помоздино в Усть-Куломском районе Коми ураган снес крыши шести частных домов. Часть домов пострадала частично. Разрушено несколько линий электропередачи и связи.

Стихия обрушилась на республику 20 августа. Пострадавших среди людей нет.

В селе объявили режим ЧС. Глава республики Владимир Уйба на своей странице в соцсети написал, что местные предприниматели начали поставку стройматериалов для ремонта домов. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, сообщает ИА FlashNord.

18 августа ураган обрушился на Москву. В результате падения деревьев пострадали две женщины. Шквалистый ветер повалил более 15 деревьев, часть из которых упала на автомобили.