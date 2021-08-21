СК возбудил уголовное дело после взрыва в московской квартире

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва в квартире на Малой Набережной в Москве. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

По предварительным данным, подросток 14 лет принес в квартиру учебную гранату. Устройство сработало, спровоцировав взрыв, в результате которого мальчик погиб. Вскоре в машине скорой помощи скончался и 44-летний отец школьника.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в тяжелом состоянии также находится 12-летний брат подростка.

Также в квартире находилась женщина, она не пострадала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления СК работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств. Расследование продолжается.