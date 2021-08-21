Коллектор длиной 8 км построят в Ставрополе

В юго-западной части Ставрополя построят канализационный коллектор. Длина сооружения составит 8 км. Оно растянется от улицы 45-я Параллель до улицы Ленина. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Агентство NewsTracker пишет, что коллектор позволит подключить к системе детские сады и школы, которые строятся в данный момент. У существующей инженерной системы пропускной способности уже не хватает.

В районе дорог строительные работы будут проводить подземным способом, чтобы не мешать автомобилистам. Территории, которые придется затронуть, восстановят и приведут в первоначальный вид.

Ранее сообщалось, что власти Ставрополья собираются сделать курортный сбор с туристов постоянным.