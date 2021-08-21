Тыкву весом 600 кг вырастили в Рязанской области

В Рязанской области выросла гигантская тыква, вес которой достиг 600 кг. Специалисты считают, что она наберет в весе еще, поскольку растет в открытом грунте.

Портал 62INFO.ru уточняет, что в хозяйстве Краснодарского края вырастили тыкву, вес которой был 360 кг, а у фермера из Оренбуржья тыква набрала почти 410 кг. Правда, оба овоща выращивают в теплицах.

Все эти тыквы примут участие в фестивале «Агробатл», на котором сельхозпроизводители со всей России каждый год представляют огромные бахчевые.

Ранее диетологи включили тыкву в список продуктов, обладающих выраженным противовоспалительным эффектом. Также к ним относятся чеснок, лук, морковь, кабачки, зеленые листовые овощи.