ЦСКА обыграл «Ахмат» в пятом туре РПЛ

Футболисты московского ЦСКА 21 августа обыграли грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Нападающий Владислав Яковлев вывел ЦСКА вперед на 71-й минуте, гол стал для него первым в официальных матчах за команду. Окончательный счет установил Чидера Эджуке (75).

На 23-й минуте полузащитник «Амата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Вышедший в стартовом составе ЦСКА голкипер Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу проведенных матчей в чемпионате России. Таким образом, он обошел бывшего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, на счету которого 489 встреч.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице, на их счету девять очков. «Ахмат» с шестью баллами занимает десятую строчку.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отметил, что ЦСКА обыграли его команду «по делу».

Ранее, 18 августа, стало известно, что генеральный менеджер сборной России по футболу Евгений Савин принял решение покинуть свою должность, чтобы продолжить работу в РПЛ. Ранее Савин совмещал работу в РПЛ и в сборной России. Теперь он намерен полностью сосредоточиться на должности директора по проведению соревнований в лиге.

На данный момент сборная России готовится к первым матчам под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

17 августа Карпин объявил состав национальной сборной. Впереди команду ждут встречи: с Хорватией — 1 сентября, Кипром — 4 сентября и Мальтой — 7 сентября.