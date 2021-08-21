Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Глава Бурятии сообщил о задержании всех беглецов из психдиспансера
Мир
Посольство России призвало Великобританию отказаться от конфронтации
Мир
Захарова заявила о нежелании США выстраивать партнерские отношения с РФ
Мир
Эксперт оценил слова Меркель о возможном преемнике
Мир
Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200
Мир
В Узбекистане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Синоптики предупредили жителей Крыма и Кубани о «погодном проклятье»
Политика
Путин 22 августа примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе
Происшествия
Хлопок произошел в квартире на северо-западе Москвы

ЦСКА обыграл «Ахмат» в пятом туре РПЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты московского ЦСКА 21 августа обыграли грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Спортивные выходные с «Известиями»
Пятый тур РПЛ, мировое первенство по пляжному футболу в Москве, бой Харитонова в Bellator и другие события

Нападающий Владислав Яковлев вывел ЦСКА вперед на 71-й минуте, гол стал для него первым в официальных матчах за команду. Окончательный счет установил Чидера Эджуке (75).

На 23-й минуте полузащитник «Амата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Вышедший в стартовом составе ЦСКА голкипер Игорь Акинфеев стал рекордсменом по числу проведенных матчей в чемпионате России. Таким образом, он обошел бывшего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, на счету которого 489 встреч.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице, на их счету девять очков. «Ахмат» с шестью баллами занимает десятую строчку.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отметил, что ЦСКА обыграли его команду «по делу».

Ранее, 18 августа, стало известно, что генеральный менеджер сборной России по футболу Евгений Савин принял решение покинуть свою должность, чтобы продолжить работу в РПЛ. Ранее Савин совмещал работу в РПЛ и в сборной России. Теперь он намерен полностью сосредоточиться на должности директора по проведению соревнований в лиге.

На данный момент сборная России готовится к первым матчам под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

17 августа Карпин объявил состав национальной сборной. Впереди команду ждут встречи: с Хорватией — 1 сентября, Кипром — 4 сентября и Мальтой — 7 сентября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021