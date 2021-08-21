Массовая драка произошла в центре Рязани

В центре Рязани, в районе Первомайского проспекта, произошла массовая драка. Потасовка попала на видео, а позже ее выложили в соцсеть.

Конфликт произошел между двумя женщинами и двумя мужчинами. На кадрах видно, что именно девушки вели себя агрессивно и нападали на мужчин.

Причина конфликта пока неизвестна, пишет РИА «7 новостей». В пресс-службе регионального УМВД заявили, что полицейские проведут проверку после появления видео с массовой дракой в центре города.

12 июля возле станции метро «Кузьминки» в Москве произошла массовая драка мигрантов, в которой участвовали около 200 человек.