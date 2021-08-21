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Более 50 хозяйств участвуют в фермерском фестивале «СВОЁ» в Орле

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В Орле 21 и 22 августа проходит фермерский фестиваль «СВОЁ». Основные мероприятия разворачиваются на площадке перед входом в городской парк культуры и отдыха.

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В фестивале принимают участие более 50 фермерских хозяйств Орловской области и соседних регионов. На площадке производители представляют разнообразную продукцию: птицу, мясные деликатесы, сыры, сорта меда, овощи, ягоды, оригинальную выпечку, мороженое. Ярмарку дополняют фудкорты, мастер-классы, музыкальные выступления, лотереи, тематическая фотозона.

Кроме того, Роскачество планирует в мобильной лаборатории проводить экспресс-тестирование продуктов. Так, у фермеров и гостей появится возможность проверить молоко на жирность, мед на натуральность, а фрукты и овощи на нитраты. Сотрудники ведомства проведут для детей уроки качества, цель которых — формирование у несовершеннолетних активной позиции по отношению к собственному здоровью и качеству продуктов.

Организатор фестиваля, Россельхозбанк, ставит цель помочь местным аграриям и гостям-фермерам из других областей найти новых покупателей, выстроить цепочку «производитель–потребитель».

Как пишет InfoOrel.ru, банк совместно с Минсельхозом России разработал концепцию масштабного всероссийского фестиваля фермерской еды «СВОЁ» в целях поддержки малых форм хозяйствования. В Орле мероприятие поддерживает региональное правительство и городская администрация.

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