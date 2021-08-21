Более 33 детей пострадали от клещей за неделю в Удмуртии

В Удмуртии от укусов клещей пострадали с начала сезона 16 346 человек, из них 2829 — это несовершеннолетние. Только за последнюю неделю клещи покусали 33 ребенка.

Энцефалитом с начала года заболели 25 жителей республики, а боррелиозом — 30 человек.

В республиканском Роспотребнадзоре udm-info.ru сообщили, что наибольшее число пострадавших проживает в Ижевске — 8518 человек. Далее идут Воткинск, Глазов, Можга, Можгинский, Кезский и Игринский районы.

Так, в Ижевске случаи нападения клещей на людей отмечены в парке Кирова, Козьем парке, в сквере Драгунова.

В связи с плохим качеством акарицидной обработки составлено порядка 20 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала сезона зарегистрировали около 10 тыс. случаев укусов клещей. Наибольшее количество обращений — в Дмитрове.