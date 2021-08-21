Движение затруднено под Сарапулом из-за лесного пожара

В Сарапульском районе Удмуртии тушат крупный лесной пожар. Возгорание пока не представляет угрозы для населенных пунктов.

Однако из-за случившегося сильно затруднено движение по трассе между Сарапулом и Каракулино напротив села Арзамасцево. Дорожная полиция организовала регулирование движения в ручном режиме.

С огнем ведут борьбу силы и средства Каракулинского и Сарапульского пожарно-спасательных гарнизонов. В общей сложности в операции задействовано 100 человек и 30 единиц техники, пишет ИА «Сусанин».

8 августа президент России Владимир Путин в связи с бушующими в стране лесными пожарами поручил до 1 сентября выделить средства на их тушение из резервного фонда правительства.