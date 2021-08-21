Опубликованы кадры допроса сбежавших из психдиспансера в Бурятии

Видео допроса сбежавших заключенных из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии было опубликовано МВД по республике в субботу, 21 августа.

На видео каждый заключенный рассказал свою версию событий. Двое из них отметили, что решили сбежать, так как увидели открытое окно, решетка на котором была сломана в ходе бунта.

«Через решетку, через окошко. Сломали решетку. Все ломали, кто был там», — ответил один из сбежавших на вопрос о способе побега.

О побеге стало известно ранее в этот день. Как сообщали следователи, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

21 августа около полудня пациенты этого блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

На данный момент все преступники задержаны. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Главный врач психоневрологического диспансера отметил, что все, кроме инициатора побега, бежали «на слабо».