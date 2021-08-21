Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Глава Бурятии сообщил о задержании всех беглецов из психдиспансера
Мир
Посольство России призвало Великобританию отказаться от конфронтации
Мир
Захарова заявила о нежелании США выстраивать партнерские отношения с РФ
Происшествия
Прокуратура подтвердила данные о двух погибших при взрыве в квартире в Москве
Мир
Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200
Мир
В Узбекистане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Синоптики предупредили жителей Крыма и Кубани о «погодном проклятье»
Политика
Путин 22 августа примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе
Происшествия
Хлопок произошел в квартире на северо-западе Москвы

Опубликованы кадры допроса сбежавших из психдиспансера в Бурятии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видео допроса сбежавших заключенных из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии было опубликовано МВД по республике в субботу, 21 августа.

На видео каждый заключенный рассказал свою версию событий. Двое из них отметили, что решили сбежать, так как увидели открытое окно, решетка на котором была сломана в ходе бунта.

«Через решетку, через окошко. Сломали решетку. Все ломали, кто был там», — ответил один из сбежавших на вопрос о способе побега.

О побеге стало известно ранее в этот день. Как сообщали следователи, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

21 августа около полудня пациенты этого блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

На данный момент все преступники задержаны. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Главный врач психоневрологического диспансера отметил, что все, кроме инициатора побега, бежали «на слабо».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021