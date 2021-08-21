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В Омской области депутата от КПРФ лишили мандата после обвинения в съемках детского порно

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В селе Покровка Омской области досрочно были прекращены полномочия 27-летнего депутата от КПРФ Алексея Анищенко, обвиняемого в создании порнографических роликов с несовершеннолетними.

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Как рассказала заместитель главы Покровки Татьяна Свириденко в беседе с порталом NGS55.RU, решение об отстранении члена сельсовета от должности было не связано со скандалом с участием Анищенко и его супруги Ольги.

По словам Свириденко, депутат не предоставил информацию о своих доходах.

«Существует федеральный закон, против которого мы пойти не можем. Решение было принято. В любом случае прокуроры добились бы через суд, чтобы его отстранили», — объяснила женщина.

В отношении Анищенко и его супруги ведется уголовное производство из-за изготовления порнороликов. По версии следствия, в декабре 2020 года 23-летняя женщина неоднократно вступала в интимную связь с несовершеннолетними, снимала процесс на видео, а затем выкладывала ролики в социальные сети.

Депутата в мае заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статьям «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

Двое детей супругов в настоящий момент проживают у бабушки. Супруга депутата виновной себя не считает.

Кроме того, следственные органы начали проверку информации о нападении родственников женщины на съемочную группу телеканала, которая приезжала на съемки сюжета о деятельности депутата и его супруги.

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