Почти 20 мигрантов задержали за тайный сбор моркови под Волгоградом

Под Волгоградом в Городищенском районе представители силовых структур выявили нарушения миграционного законодательства. Иностранцев, у которых нет разрешения на работу, привлекли к административной ответственности. Проверки проходили на сельскохозяйственных территориях.

В отдел полиции доставили 40 граждан республик Средней Азии. Они собирали морковь на полях. В отношении 18 иностранцев составили административные протоколы о наложении штрафов в размере 2–5 тыс. рублей.

Теперь правоохранителям предстоит установить тех, кто привлек мигрантов к нелегальной трудовой деятельности. Работодателей ждет штраф в размере до 800 тыс. рублей за каждого работника, у которого отсутствует разрешение, пишет ИА «НовостиВолгограда».

В начале августа в Светлоярском районе под Волгоградом нашли местного жителя, который зарегистрировал на своей даче более 40 мигрантов.