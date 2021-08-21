Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Глава Бурятии сообщил о задержании всех беглецов из психдиспансера
Мир
Посольство России призвало Великобританию отказаться от конфронтации
Мир
Захарова заявила о нежелании США выстраивать партнерские отношения с РФ
Происшествия
Подавший сигнал бедствия Superjet рейса Волгоград-Москва сел в Шереметьево
Мир
Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200
Мир
В Узбекистане зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Синоптики предупредили жителей Крыма и Кубани о «погодном проклятье»
Политика
Путин 22 августа примет участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе
Происшествия
Хлопок произошел в квартире на северо-западе Москвы

Почти 20 мигрантов задержали за тайный сбор моркови под Волгоградом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Волгоградом в Городищенском районе представители силовых структур выявили нарушения миграционного законодательства. Иностранцев, у которых нет разрешения на работу, привлекли к административной ответственности. Проверки проходили на сельскохозяйственных территориях.

В отдел полиции доставили 40 граждан республик Средней Азии. Они собирали морковь на полях. В отношении 18 иностранцев составили административные протоколы о наложении штрафов в размере 2–5 тыс. рублей.

Теперь правоохранителям предстоит установить тех, кто привлек мигрантов к нелегальной трудовой деятельности. Работодателей ждет штраф в размере до 800 тыс. рублей за каждого работника, у которого отсутствует разрешение, пишет ИА «НовостиВолгограда».

В начале августа в Светлоярском районе под Волгоградом нашли местного жителя, который зарегистрировал на своей даче более 40 мигрантов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021