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В Китае сделали выводы о характере Путина по подаренному Меркель букету

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По букету, который президент России Владимир Путин подарил при встрече канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, можно предположить о его чертах характера. К такому выводу пришли журналисты из китайского издания Sohu.

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Российский лидер преподнес канцлеру розовый букет из пионов и роз. По мнению авторов публикации, это характеризует Путина как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика». Кроме того, эмоциональный интеллект дополняет высокий IQ главы государства, отмечает издание.

Кроме того, журналисты назвали жест российского президента джентльменским.

Меркель посетила с визитом Москву накануне. Встреча политиков стала первой с начала пандемии коронавируса.

Российский лидер в начале встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России. Меркель заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть что обсудить. При этом она назвала правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия.

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.

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