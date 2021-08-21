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Посольство России призвало Великобританию отказаться от конфронтации

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Правительству Великобритании необходимо отказаться от конфронтационной линии в отношении России, в противном случае Соединенное Королевство столкнется с ответными мерами со стороны РФ. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба посольства России в Лондоне в ответ на антироссийские санкции, введенные британским МИДом.

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«В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — заявили журналистам в посольстве.

Ранее, 20 августа, Великобритания ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

В ответ на введение Великобританией очередных ограничительных мер председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Москва не оставит без ответа санкции. Он также назвал действия королевства «еще одним деструктивным шагом к полнейшей деградации российско-британских отношений».

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