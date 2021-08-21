Ростовские рестораторы ожидают снятия ограничений в ближайшие дни

В Ростовской области в ближайшие дни могут снять коронавирусные ограничения в работе общепита. О том, что такое возможно, на своей странице в соцсети написала глава регионального представительства Ассоциации рестораторов и отельеров Карина Шатворян.

По ее сведениям, надежды на это появились после встречи представителей бизнеса с уполномоченным по правам предпринимателей при президенте России Борисом Титовым.

Шатворян сообщила, что нынешние простои сильно повлияли на предпринимателей. Только за два месяца этого года коммунальные платежи выросли на 4–10%, а вывоз твердых бытовых отходов подорожал на 56%. Всё это негативно повлияло на показатели доходности бизнеса.

RostovGazeta напоминает, что ранее представители регионального бизнес-сообщества направили губернатору Василию Голубеву письмо с просьбой хотя бы частично снять ограничения с кафе и ресторанов, отелей и фитнес-клубов.

С 3 августа в Ростовской области при посещении фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания, в том числе летних веранд, требуют сертификат о прививке, справку о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест.

В январе в России стартовала масштабная вакцинация от COVID-19, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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