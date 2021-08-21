Психиатр оценил действия сбежавших из психбольницы в Бурятии осужденных

Способность к кооперации и согласованным действиям говорит о том, что сбежавшие заключенные в плане поведения действуют сообразно обычной человеческой логике. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил психиатр Михаил Тетюшкин.

«Если это был именно организованный побег, то есть не просто какой-то безумец вырвался на свободу, а именно целенаправленно организованный побег — несколько человек согласовали свои действия, распределили роли и действовали согласно им, то, скорее всего, их действия ничем не будут отличаться от действий других преступников, которые сбежали из заключения. <...> Ничего сверхъестественного ожидать, скорее всего, не приходится», — рассказал он «Говорит Москва».

Психиатр отметил, что можно было бы предположить острый психоз, если бы был совершен одиночный побег. Здесь же сбежавшие скооперировались в группу и выполняли целенаправленные действия.

О побеге стало известно ранее в этот день. Как сообщали следователи, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера.

21 августа около полудня пациенты этого блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В результате пострадал санитар, на которого напали и порезали лицо осколком стекла.

На данный момент все преступники задержаны. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Главный врач психоневрологического диспансера отметил, что все, кроме инициатора побега, бежали «на слабо».