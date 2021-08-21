Тело третьего погибшего найдено после пожара в гостевом доме под Псковом

Под завалами сгоревшего гостевого дома под Псковом найдено тело третьего погибшего. Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Обнаружен третий погибший», — заявили в пресс-службе ТАСС.

На данный момент сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Кроме того, отрабатываются все возможные причины возгорания.

Пожар произошел в деревне Подборовье-1 Псковского района в ночь на субботу. Дом, внутри которого отдыхали люди, сгорел и полностью рухнул. В результате погибли три человека.

По факту случившегося следователи начали доследственную проверку. На месте ЧП работают следственно-оперативная группа, сотрудники региональных управлений МВД и МЧС. Причины возгорания устанавливаются.