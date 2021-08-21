Два человека погибли в результате крушения мотопараплана под Иваново

В Ивановской области потерпел крушение мотопараплан, погибли два человека, сообщил 21 августа источник «Известий» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Юрьевецком районе. Мужчина и женщина не справились с управлением воздушным средством, что привело к его падению. Пассажиры скончались от полученных травм.

По данным источника, погибли двое жителей Иваново: Заикин Сергей Алексеевич 1965 года рождения и Пименова Юлия Владимировна 1984 года рождения.

В конце мая два человека пострадали в результате крушения мотопараплана в 50 км от Первоуральска. Пилот аппарата в полете задел крылом дерево, в результате чего воздушное средство упало. Впоследствии пилот скончался в больнице.