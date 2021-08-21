Полет самолета Як-18Т открыл ДАКС-2021 в Жуковском

В Жуковском полетом самолета Як-18Т был открыт детский авиационно-космический салон ДАКС-2021. Об этом стало известно в субботу, 21 августа.

Як-18Т показал несколько фигур высшего пилотажа, а также прошел на малой высоте над летным полем после завершения официальной церемонии открытия ДАКС-2021. Следом за ним авиамоделисты запустили в воздух свои модели.

Соревнования по авиаралли, выступление парапланеристов, выступления по спортивному пилотажу, а также различные мастер-классы будут проходить в ходе праздника до конца дня. Кроме того, дети смогут принять участие в запусках моделей ракет и пройти викторины по истории авиации и космонавтики.

Помимо этого в рамках ДАКС-2021 пройдет Парафестиваль, в котором примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Они смогут принять участие в мастер-классах, а также полетать с инструкторами на дельтапланах и парапланах.

В подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля проходил XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021.

В авиасалоне приняла участие 831 компания из 56 стран, а деловая программа включала в себя свыше сотни мероприятий, более 350 докладов, слушателями которых стали 5 тыс. человек. Площадь экспозиций составила 105 тыс. кв. м, их посетили 135 020 человек. Гостям мероприятия продемонстрировали 202 воздушных судна в полете и статике.