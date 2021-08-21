Мошенники придумали схему обмана россиян с пиццей от имени банков

Мошенники разработали новую фишинговую схему, предлагая россиянам бесплатную пиццу якобы от крупных банков, чтобы получить платежные данные пользователей. О новых махинациях 21 августа пишет газета «Коммерсант».

Поводом для создания новой схемы послужила акция Сбербанка, когда сотрудники кредитной организации угостили пиццей промоутеров Альфа-банка.

Теперь злоумышленники создают сайты, по интерфейсу схожие со страницами банков. В доменах содержится название финансовой организации, а также слова pizza и free. При регистрации на сайте для получения угощения нужно ввести данные банковской карты и прислать СМС-код, после которого происходит списание крупной суммы денег вместо обещанного подарка, пишет «Газета.ру».

Мошенники продвигают такие сайты с помощью контекстной рекламы в социальных сетях.

Тем не менее финансовые организации оперативно пресекают деятельность злоумышленников. Среднее время блокировки составляет от нескольких часов до двух дней.

6 августа стало известно, что мошенники научились получать данные банковских карт пользователей с помощью мессенджера Telegram.

Как уточнялось, хакеры с помощью робота-собеседника OTP Bot вынуждают пользователей отдавать им одноразовые пароли, которые банки высылают клиентам по СМС для аутентификации. Помимо финансовых данных бот также может красть пароли и данные для входа в различные сервисы.