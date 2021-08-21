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Украина выразила России протест из-за санкций против ряда ее граждан

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Украина выразила России протест из-за расширения списка лиц из числа ее граждан, против которых введены специальные экономические меры. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МИД Украины.

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«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые специальные экономические меры», — заявили в украинском МИДе.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что этот «противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», поскольку в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права и подобные действия России «не останутся без ответа».

Ранее, 20 августа, Россия ввела новые санкции против 73 украинских официальных лиц. В частности, в списке фигурируют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

При этом в тот же день СНБО Украины ввел санкции против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Совет также ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Шария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.

11 августа постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал, что Украиной будет разработан ряд антироссийских и антикрымских провокаций. Как считает Мурадов, этот комплекс нужен для того, чтобы расшатывать международную обстановку вокруг Крыма.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума Крым стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Москва многократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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