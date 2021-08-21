Десятилетний мальчик пропал в Ивановской области, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

Как сообщают следователи, 20 августа Никита В. вышел из дома во двор погулять и пропал. В целях установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по городу Кинешма было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По версии следствия, мальчик мог покинуть город с малознакомым мужчиной. По предварительным данным, его личность установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан. Мужчина временно находился в городе Кинешма, где, предположительно, снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа.

В настоящее время продолжаются поиски ребенка.

Ранее, 20 августа, девочку 2019 года рождения, пропавшую в Смоленской области, нашли живой. Информация об исчезновении девочки поступила в следственный отдел 17 августа. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Тогда отмечалось, что в непосредственной близости от места исчезновения ребенка есть лес и водные объекты.