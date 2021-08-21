Пропавшего на реке Усе рыбака ищут в Коми

В Коми перевернулась лодка с тремя рыбаками, один из них пропал. По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел 20 августа в районе поселка Парма. На реке Усе опрокинулась лодка с тремя местными жителями, которые направлялись на рыбалку. Двум приятелям удалось спастись. Поиски их товарища 1976 года рождения продолжаются, сообщили ИА FlashNord в СУ СКР по республике.

В конце июля в Приморском крае инспекторы ДПС во время спасения пропавшего рыбака несколько километров несли его на руках. С просьбой найти пропавшего сына в полицию обратилась 81-летняя местная жительница. Она объяснила, что 51-летний мужчина уехал на рыбалку и не выходит на связь в течение нескольких дней.