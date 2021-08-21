В Подмосковье судья уснул на процессе по миллиардному иску

В Ногинске Московской области очевидцы засняли на видео, как судья спит на процессе по делу о крупном иске. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как судья периодически засыпает, кладя голову на стол. Авторы видео утверждают, что он проспал весь судебный процесс.

В итоге 52-летний судья всё же вынес решение по делу. В конце заседания он встал и вынес приговор, удовлетворив иск обвинения на 1 млрд рублей. Дело касалось рейдерского захвата.

В марте этого года Херсонский горсовет на Украине решил перенести заседание комиссии из-за того, что депутаты не высыпаются.