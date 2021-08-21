Спортивный корт отремонтируют в Нижнем Тагиле за 3,7 млн рублей

В Нижнем Тагиле отремонтируют корт, на котором разместится хоккейная площадка. Спортивный объект расположен в Ленинском районе.

На ремонт выделено порядка 3,7 млн рублей. Заказчиком работ выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Обновленный корт будет представлять хоккейную площадку на каркасе из металлических труб, с панелями из стеклопластика и защитой по периметру.

Работы необходимо завершить не позднее 30 октября, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле приведут в порядок разрушающийся мост на улице Геологов. Проект по капитальному ремонту создаст компания из Перми за 599 тыс. рублей.